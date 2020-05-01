Названы новые региональные успехи в борьбе с коронавирусом
- 01 мая 2020, 14:18
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.
В Иркутской области заработала совместная швейцарско-китайско-российская лаборатория. Она занимается выпуском высокоточных серологических тестов на Covid-19.
В Ленинградской области ввели карантин в поселке Первомайское и городе Пикалево.
В Астраханской области, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Липецкой, Тамбовской, Калужской областях, а также в Пермском крае, Краснодарском крае и Республике Башкортостан готовятся к смягчению режима самоизоляции.
В Калининградской области Центр социального обслуживания населения организовал доставку ежедневных горячих обедов для пятидесяти малообеспеченных пожилых людей.
В Алтайском крае власти ввели специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Теперь размеры налоговых ставок для самозанятых в этом регионе составляют 4% при работе с физлицами, 6% - с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В Кировской области принята декларация об отсрочке арендной платы для арендаторов.
С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.
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