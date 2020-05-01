Герои фильма «Ёлки» научат пожилых пользоваться интернетом

На сайте Стопкоронавирус. рф появятся короткие видеоролики, которые помогут пожилым людям научиться пользоваться интернетом.

Онлайн-уроки «Бабуль, ты дома?» — это видеозвонки бабы Мани (Галина Стаханова) и её внучка (Анна Хилькевич) из фильма «Ёлки». Героиня Хилькевич объясняет своей бабушке, как с помощью интернета заказывать на дом продукты, оплачивать счета, искать любимые фильмы и сериалы.

Ролики записаны в формате Screenlife — то есть действие разворачивается на экране компьютера, а значит, пожилые люди могут использовать их как инструкцию, чтобы разобраться, на какие сайты зайти и на какие ссылки кликнуть для получения нужной услуги.



Мы рады, что формат Screenlife оказался полезен не только в кино, но и обычной жизни, став простой и наглядной инструкцией по использованию Интернета и технологий для тех, кому сейчас особенно важно оставаться дома. Отрадно, что видеоуроки пригодятся и после окончания карантина, ведь Интернет — это не только масса полезных онлайн-сервисов, но и способ продолжать общаться с родными и близкими, — прокомментировал режиссёр Тимур Бекмамбетов.

Напомним, что пенсионеры входят в особую группу риска из-за коронавируса, поэтому высокий уровень смертности от COVID-19 приходится на людей в возрасте 70 лет и старше. Таким образом, во время распространения в стране коронавирусной инфекции пожилые люди вынуждены круглосуточно находиться дома.

За последние сутки в России выявлено 7933 новых случая заражения Covid-19 в 85 регионах. У 44,5% заразившихся нет клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 96 человек, полностью выздоровел 1601 человек.

Лидерами по числу новых случаев остаются Москва (3561), Московская область (797) и Санкт-Петербург (349).

По общему числу заразившихся Россия занимает 8-е место в мире, обогнав Китай и Иран и быстро приближаясь к Турции.