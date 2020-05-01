Посольство России призвало США не искажать факты Второй мировой

Российское посольство в США призвало американские власти отказаться от порочной практики искажения истории Второй мировой войны. «Псевдоисторические» программы, направленные на дискредитацию Советского Союза и отрицание его решающего вклада в победу над нацизмом, являются лживыми и недостойными.

Российские дипломаты имели ввиду программу, которую реализует посольство США в Венгрии. Там проводится конкурс проектов на тему «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». Авторам-победителям обещаны гранты в размере от двух до 25 тысяч долларов.

В документе, который опубликовало посольство США в Венгрии, содержатся требования к авторам проектов. В числе прочего, им предписано строго соблюдать инструкции. В них задается тема для историй, принимаемых на конкурс. Они должны описывать «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза».

«В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», — сказано в сообщении посольства России в Facebook.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал беспардонной ложью резолюцию Европарламента, которая обвиняет Советский Союз в развязывании Второй Мировой войны вместе с Германией. По мнению российского лидера, сейчас искажением исторической правды занимаются не только наследники нацистских пособников, но и вполне респектабельные международные институты.

