Еще 47 пациентов с COVID-19 умерли в Москве
- 01 мая 2020, 00:14
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
За сутки в столице умерли еще 47 пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии в Москве зафиксировано 658 летальных исходов, связанных с COVID-19.
Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией вновь не сообщил возраст погибших. Также не сообщается, какими заболеваниями, кроме COVID-19, они страдали.
Накануне официальное число жертв коронавирусной инфекции в России превысило одну тысячу человек.
Войти через социальные сети: