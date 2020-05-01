Еще 47 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

За сутки в столице умерли еще 47 пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии в Москве зафиксировано 658 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией вновь не сообщил возраст погибших. Также не сообщается, какими заболеваниями, кроме COVID-19, они страдали.

Накануне официальное число жертв коронавирусной инфекции в России превысило одну тысячу человек.

