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Еще 47 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

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© Facebook

© Facebook

За сутки в столице умерли еще 47 пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии в Москве зафиксировано 658 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией вновь не сообщил возраст погибших. Также не сообщается, какими заболеваниями, кроме COVID-19, они страдали.

Накануне официальное число жертв коронавирусной инфекции в России превысило одну тысячу человек.

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