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Стала известна дата отключения отопления в Москве

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© vk.com

© vk.com

Комплексу городского хозяйства столицы приходится решать много новых задач в период пандемии коронавируса. Однако привычные обязанности тоже выполняются исправно. К ним относится и подготовка систем подачи воды, тепла и энергии к будущей зиме. Приступить к ней в полную силу можно будет после отключения отопления в городе. О предварительных датах, на которые назначено это событие, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель мэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков.

По его словам, уже первый день мая принесет в столицу тепло. Это означает, что 6−7 мая в жилых домах можно будет отключать подачу горячей воды в батареи.

Коронавирус отложил работу коммунальных служб по благоустройству горда, отметил Бирюков. Пока не станут возобновлять и капитальный ремонт многоквартирных домов, поскольку никто не хочет нарушать покой их жителей во время самоизоляции. Здоровье и безопасность — дороже всего, подчеркнул заместитель мэра.

«На трудовой вахте ежедневно находятся порядка 300 тысяч человек, которые занимаются генерацией тепла и его подачей в жилые дома, обеспечивают город электроэнергией, водой, убирают его улицы», — напомнил Бирюков.

Синоптики уже заявили о том, что лето «проявит себя» во время майских праздников.

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