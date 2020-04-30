СМИ узнали подробности операции ФСБ в Екатеринбурге

ФСБ в течение долгого времени разрабатывала операцию по устранению группы боевиков ИГИЛ* в Екатеринбурге, проведенную в ночь на 30 апреля. Два террориста были уничтожены, после того как оказали сопротивление силовикам. Однако третий, возможно, уцелел, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

«Их вели давно, к разработке были подключены силовики разных регионов, общее руководство осуществлял ЦИБ (Центр информационной безопасности) ФСБ России, а свердловские сотрудники реализовали общий план», — цитирует издание его слова.

Штурм начался, когда ФСБ стало известно точное местонахождение боевиков, и поступил сигнал о подготовке ими взрывчатки.

Источник сообщил, что операция прошла довольно тихо, с минимальным количеством стрельбы.

«В двух бойцов, которые первыми вошли в дом, боевики разрядили целую пистолетную обойму. Раз они оказали сопротивление, их уничтожили на месте. Третий сообщник после штурма был еще жив», — сказал он.

Силовые структуры могли распространить информацию о его смерти намеренно в интересах дела, считает собеседник издания.

URA.RU считает, что в живых мог остаться водитель боевиков. О нем изданию рассказал бывший владелец автомобиля, на котором передвигались бандиты. Машина была продана им худому парню 26 лет в очках. Подтвержденной информации о том, что он является сообщником террористов, нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 апреля в ходе контртеррористической операции в СНТ «Ручеек» в Екатеринбурге были уничтожены три террориста. По данным URA.RU, они арендовали бывший домик для сторожа. На сделку 17 апреля пришел некий бородатый мужчина. Он рассказал, что в строении будет храниться строительный инструмент. На самом же деле, там был устроен тайник с оружием и взрывчаткой

В ходе спецоперации жители товарищества были эвакуированы. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеозапись операции.

* Запрещенная в России террористическая организация