Путин заявил о новых мерах поддержки НКО и волонтеров

Президент России Владимир Путин призвал правительство ускорить внесение в Госдуму законопроекта о налоговых льготах, которые получат компании, помогающие в борьбе с коронавирусом. Также глава государства поручил кабмину подумать о дополнительных мерах поддержки для таких предприятий.

«Нужно обязательно поддержать предпринимателей, которые благотворительную деятельность считают делом своей души и сердца, причем делают этого тогда, когда им самим нелегко», — сказал Путин в ходе видеоконференции с волонтерами.

В законопроекте о налоговых льготах указанно, что расходы компаний на закупку продуктов питания и товаров первой необходимости для нуждающихся россиян не будут учитываться при расчете налога на прибыль.

Также президент предложил выделить дополнительно 3 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, активно участвующих в борьбе с коронавирусом.

Руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев рассчитывает, что новый закон о налоговых льготах приведет к активному росту волонтерского движения в нашей стране.



Во-первых, предприятия, которые уже помогают, усилят свои меры поддержки. Если до этого они помогали один или два раза, то теперь они это начнут делать постоянно. Во-вторых, озвученный законопроект вовлечет в волонтерскую деятельность другие компании, ведь налоговые льготы — это большое подспорье. Есть две чаши весов. На одной — своя рубашка, которая, как известно, всегда ближе к телу, на другой — всевозможные благотворительные проекты. Я надеюсь, что налоговые льготы позволят второй чаше весов стать тяжелее, — пояснил Киселев.

Ранее Владимир Путин назвал гражданским героизмом помощь волонтеров в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Он поблагодарил всех без исключения взрослых и детей, которые «по зову сердца откликнулись на проблемы».

Напомним, что в связи с распространением инфекции в России введен режим самоизоляции. Люди вынуждены постоянно находиться у себя дома, чтобы сохранить здоровье. В данной ситуации помощь волонтеров оказалась весьма кстати. Добровольцы обеспечивают продуктами питания пенсионеров и многодетные семьи, помогают в организации дистанционного обучения для школьников и студентов, проводят всевозможные онлайн-курсы.