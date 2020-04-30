В ЭИСИ назвали новые региональные методы борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.

В Москве запустили сервис для диагностики коронавируса с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о компьютерной программе, которая ставит диагноз на основании снимков КТ.



В Ставропольском крае власти приняли решение о запрете междугородних пассажироперевозок во всем регионе. А в Ленинградской области запланировано временное закрытие всех магазинов для дезинфекции.

Стимулирующие выплаты получат соцработники в Волгоградской области. В частности, сотрудникам социальных учреждений, которые постоянно находятся на рабочем месте, не имея возможности регулярно возвращаться домой, выделят по 53670 рублей.

Меж тем в Санкт-Петербурге продлили срок действия нельготных проездных билетов.

В Тюменской области компания «Данон-Россия» организовала специализированное питание для тяжелобольных. В ГБУЗ ТО ОКБ-1 и ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» уже поставлено 500 и 450 литров «Нутризона».



Компания «Т Плюс» в свою очередь перечислит 104 миллиона рублей в 16 регионов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Калмыкии, Подмосковье и Москве предусмотрены дополнительные выплаты для медперсонала и студентов-медиков, которые привлечены для работы с заразившимися коронавирусной инфекцией.

С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

По данным портала стопкоронавирус.рф, темпы распространения эпидемии коронавируса COVID-19 в России побили новый рекорд. За последние сутки число новых заражений, зарегистрированных медиками, достигло 7099 человек.

Первое место по новым заражениям стабильно занимает Москва (3093 случая), но все больше новых случаев коронавирусной инфекции приходится на другие регионы. Среди лидеров по распространению COVID-19 за пределами столицы — Московская область (793 новых заражения) и Санкт-Петербург (336).