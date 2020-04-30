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В ЭИСИ назвали новые региональные методы борьбы с коронавирусом

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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.

В Москве запустили сервис для диагностики коронавируса с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о компьютерной программе, которая ставит диагноз на основании снимков КТ.

В Ставропольском крае власти приняли решение о запрете междугородних пассажироперевозок во всем регионе. А в Ленинградской области запланировано временное закрытие всех магазинов для дезинфекции.

Стимулирующие выплаты получат соцработники в Волгоградской области. В частности, сотрудникам социальных учреждений, которые постоянно находятся на рабочем месте, не имея возможности регулярно возвращаться домой, выделят по 53670 рублей.

Меж тем в Санкт-Петербурге продлили срок действия нельготных проездных билетов.

В Тюменской области компания «Данон-Россия» организовала специализированное питание для тяжелобольных. В ГБУЗ ТО ОКБ-1 и ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» уже поставлено 500 и 450 литров «Нутризона».

Компания «Т Плюс» в свою очередь перечислит 104 миллиона рублей в 16 регионов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Калмыкии, Подмосковье и Москве предусмотрены дополнительные выплаты для медперсонала и студентов-медиков, которые привлечены для работы с заразившимися коронавирусной инфекцией.

С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

По данным портала стопкоронавирус.рф, темпы распространения эпидемии коронавируса COVID-19 в России побили новый рекорд. За последние сутки число новых заражений, зарегистрированных медиками, достигло 7099 человек. 

Первое место по новым заражениям стабильно занимает Москва (3093 случая), но все больше новых случаев коронавирусной инфекции приходится на другие регионы. Среди лидеров по распространению COVID-19 за пределами столицы — Московская область (793 новых заражения) и Санкт-Петербург (336).

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Как зоозащитники узнают численность популяции лесных слонов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Специалисты по охране природных ресурсов и животных сообщили, что с каждым годом сохранять популяцию африканских лесных слонов будет все сложнее.

Исследование ученых показывает, что размер популяции лесных слонов меньше, чем считалось, поэтому их риск вымирания недооценен. Ученые изучили самую большую популяцию слонов в Африке, и сравнив отчеты с предыдущими исследованиями оказалось, что их количество почти на 80 процентов меньше, чем считалось.

Новые данные дают представление о пересмотренном количестве популяции и социальном поведении лесных слонов. Оба фактора были недоучтены, даже когда популяция слонов резко сократилась за последние десятилетия из-за связанных с человеческим фактором, таких как вырубка лесов и браконьерство.

В XX веке браконьерская добыча слоновой кости приобрела чудовищный размах. За 10 лет численность Африканских слонов упала в 2 раза. Если в 1970 году насчитывалось 400 000 особей, к 2006 году их осталось лишь 10 000. С настоящее время их еще меньше, уточняют ученые.

Африканские слоны часто группируются с более известными саванными слонами, также известными как кустовые слоны, Loxodonta africana, что приводит к меньшему контролю. Однако эти слоны совсем разные, говорят эксперты.

Репродуктивная жизнь, предпочтения среды обитания и физические характеристики, такие как , форма уха, форма и цвет бивня, являются главными различиями. Саванные слоны бродят по открытым ландшафтам, а лесные слоны обитают в более густых лесистых районах, где их труднее изучать и считать.

Исследование проводилось на юго-западе Габона (государство в Центральной Африке) — глобальной цитадели лесных слонов. Чтобы оценить размер популяции, исследователи подсчитали слонов, используя метод, включающий в себя систематический сбор навозных куч и анализ их генетического состава.

Этот подход похож на сбор отпечатков пальцев. В предыдущем исследовании ученые тоже пробовали подсчитать навозные кучи, однако, без ДНК-анализа было крайне трудно отличить саванных слонов от лесных.

Исследование показало, что изучаемая часть Габоны фактически является домом для 754−1502 слонов. Эти данные предполагают, что популяция во всей Габоне составляет от 3033 до 6043 слонов. Напомним, что предыдущее исследование насчитало 10 000 слонов.

Габон считается оплотом популяции африканских лесных слонов. Но даже наши самые оптимистичные результаты не подтвердились. Наше исследование подчеркивает угрожающий статус вымирания лесных слонов и демонстрирует необходимость дальнейших исследований. Крайне важно, чтобы известные популяции подвергались мониторингу, чтобы адекватно рассчитывать положение, — заключили ученые.
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