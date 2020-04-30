В Подмосковье задержали банду торговцев нелегальными аппаратами ИВЛ

В Московской области полицейские задержали семерых аферистов, которые занимались сбытом незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники продавали оборудование, произведенное в 1999-2000 годах. При этом соответствующих сертификационных и регистрационных, а также документов, подтверждающих легальность происхождения оборудования, у них не было. Сбыт аппаратов ИВЛ осуществлялся в городе Гжель, расположенном в Раменском районе Московской области.

Двоим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а пятеро остальных фигурантов находятся под домашним арестом. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части третьей статьи №30 и части четвертой статьи №150 УК РФ.

Первоначально полицейские изъяли 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях было обнаружено и изъято еще около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

Ранее сотрудники полиции задержали банду торговцев неисправными аппаратами искусственной вентиляции легких в поселке Новохаритоново Московской области. Один из злоумышленников проявил сопротивление при задержании.