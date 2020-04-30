найти ×
   
  • USD
    73.69
  • EUR
    80.05
СохранитьСохранено0
×

101787

Управляемый разумом протез позволяет чувствовать прикосновения

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Впервые люди с ампутацией руки могут испытывать осязательные ощущения с помощью протеза, который управляется разумом. Исследование, опубликованное в «Журнале медицины Новой Англии», сообщает о трех шведских пациентах, которые жили в течение нескольких лет с современным протезом.

Пациенты использовали управляемый разумом протез в повседневной жизни около семи лет. В течение последних нескольких лет они также жили с новой функцией — ощущения прикосновения в протезной руке.

Это новое понятие для искусственных конечностей, которые называются нейромышечно-скелетными протезами, так как они связаны с нервами пользователя, мышцами и скелетом.

Наше исследование показывает, что протезная рука, прикрепленная к кости и управляемая электродами, имплантированными в нервы и мышцы, может работать гораздо точнее, чем обычные протезные руки. Мы также улучшили использование протеза, интегрировав тактильную сенсорную обратную связь, которую пациенты используют для определения того, насколько трудно схватить или сжать объект. Со временем способность пациентов различать меньшие изменения интенсивности ощущений улучшилась, — говорят разработчики.

Самый важный вклад этого исследования состоял в том, чтобы продемонстрировать, что новый тип протеза является клинически жизнеспособной заменой для потерянной руки. Независимо от того, насколько сложным становится нейронный интерфейс, он может принести реальную пользу пациентам только в том случае, если связь между пациентом и протезом безопасна и надежна в долгосрочной перспективе.

С момента получения своих протезов пациенты ежедневно использовали их во всей своей профессиональной и личной деятельности. Новая концепция нейромышечно-скелетного протеза уникальна тем, что она обеспечивает несколько различных функций, которые не были представлены вместе ни в одной другой протезной технологии в мире.

Он имеет прямую связь с нервами, мышцами и скелетом человека. Протез управляется разумом, и рука может чувствовать, почти как настоящая конечность.

Протезированная рука является автономной, а вся необходимая электроника содержится в протезе, поэтому пациентам не нужно дополнительное оборудование или батареи. Он безопасен и стабилен в долгосрочной перспективе.

Главная особенность технологии — ощущение прикосновения. Это возможно благодаря стимуляции нервов, которые когда-то были связаны с биологической рукой. Датчики силы, расположенные в большом пальце протеза, измеряют контакт и давление, приложенное к объекту при захвате. Эта информация передается на нервы пациентов, приводя к их мозгу.

Таким образом, пациенты могут чувствовать, когда они прикасаются к объекту, его характеристики и то, как сильно они нажимают на него, что имеет решающее значение для имитации биологической руки.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
7068496читать позжечитаю позже
Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
9128265читать позжечитаю позже

главное


История
Общество
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении

Как Лондон и его жители пережили Великую чуму.

13014830читать позжечитаю позже

Наука и техника
Военное дело
Пентагон официально опубликовал видеозаписи НЛО27 апреля

Военные хотели «развеять ложные суждения общественности».

015675читать позжечитаю позже