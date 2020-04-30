Управляемый разумом протез позволяет чувствовать прикосновения

Впервые люди с ампутацией руки могут испытывать осязательные ощущения с помощью протеза, который управляется разумом. Исследование, опубликованное в «Журнале медицины Новой Англии», сообщает о трех шведских пациентах, которые жили в течение нескольких лет с современным протезом.

Пациенты использовали управляемый разумом протез в повседневной жизни около семи лет. В течение последних нескольких лет они также жили с новой функцией — ощущения прикосновения в протезной руке.

Это новое понятие для искусственных конечностей, которые называются нейромышечно-скелетными протезами, так как они связаны с нервами пользователя, мышцами и скелетом.

Наше исследование показывает, что протезная рука, прикрепленная к кости и управляемая электродами, имплантированными в нервы и мышцы, может работать гораздо точнее, чем обычные протезные руки. Мы также улучшили использование протеза, интегрировав тактильную сенсорную обратную связь, которую пациенты используют для определения того, насколько трудно схватить или сжать объект. Со временем способность пациентов различать меньшие изменения интенсивности ощущений улучшилась, — говорят разработчики.

Самый важный вклад этого исследования состоял в том, чтобы продемонстрировать, что новый тип протеза является клинически жизнеспособной заменой для потерянной руки. Независимо от того, насколько сложным становится нейронный интерфейс, он может принести реальную пользу пациентам только в том случае, если связь между пациентом и протезом безопасна и надежна в долгосрочной перспективе.

С момента получения своих протезов пациенты ежедневно использовали их во всей своей профессиональной и личной деятельности. Новая концепция нейромышечно-скелетного протеза уникальна тем, что она обеспечивает несколько различных функций, которые не были представлены вместе ни в одной другой протезной технологии в мире.

Он имеет прямую связь с нервами, мышцами и скелетом человека. Протез управляется разумом, и рука может чувствовать, почти как настоящая конечность.

Протезированная рука является автономной, а вся необходимая электроника содержится в протезе, поэтому пациентам не нужно дополнительное оборудование или батареи. Он безопасен и стабилен в долгосрочной перспективе.

Главная особенность технологии — ощущение прикосновения. Это возможно благодаря стимуляции нервов, которые когда-то были связаны с биологической рукой. Датчики силы, расположенные в большом пальце протеза, измеряют контакт и давление, приложенное к объекту при захвате. Эта информация передается на нервы пациентов, приводя к их мозгу.

Таким образом, пациенты могут чувствовать, когда они прикасаются к объекту, его характеристики и то, как сильно они нажимают на него, что имеет решающее значение для имитации биологической руки.