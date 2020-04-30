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В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов

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© Википедия

© Википедия

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористических актов в Екатеринбурге. В ходе операции нейтрализованы трое бандитов, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», — цитирует РИА Новости текст сообщения.

О подробностях операции и готовившихся терактах не сообщается.

Ранее Управление ФСБ по Свердловской области распространило сообщение о том, что в одном из районов города, а также в его пригороде введен режим контртеррористической операции.

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