СМИ сообщили о задержании в Нью-Йорке гражданки России

Полицейские задержали в Нью-Йорке россиянку Дарью Алабиеву. Ее обвиняют в покушении на убийство соотечественницы, сообщила газета New York Post.

Как утверждает источник издания, 19 апреля в квартире на Манхэттене произошло нападение на гражданку России. Она доставлена в больницу с ножевыми ранениями. Имя пострадавшей газета не сообщает.

По обвинению в нападении и покушении на убийство 28 апреля задержали 27-летнюю Дарью Алабиеву. ТАСС подтвердил эту информацию, ссылаясь на пресс-службу полиции Нью-Йорка. Задержание произошло в районе Бруклин.

При этом полицейские не дали никакой информации о гражданстве обеих женщин. В полиции отметили, что пострадавшая была направлена в госпиталь «в стабильном состоянии».