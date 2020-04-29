Владельцам иностранных паспортов разрешили покинуть Россию

Россияне, имеющие второе гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право постоянно проживать за границей, смогут покинуть страну. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства РФ.

При этом выехать из России можно лишь один раз. Срок действия данного постановления не указывается. До подписания данного документа покинуть страну могли лишь граждане других государств, не имеющие российского паспорта.

Постановление касается «граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания».

Международные рейсы с 27 марта из России не выполняются. Исключение сделано лишь для вывоза российских граждан из других стран. Спустя день были полностью закрыты границы. Пересечь их сейчас могут дипломаты, жители Донецкой и Луганской республик с паспортами РФ, отправляющиеся на похороны и некоторые другие категории лиц.