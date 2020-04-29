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Вертолет НАТО пропал в Ионическом море

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© Twitter

© Twitter

Военный вертолет НАТО внезапно исчез с экранов радара у побережья острова Кефалония в Греции. Как пишет турецкая Birlik Gazetesi, сразу же была поднята тревога и начаты поиски. Уже ведется расследование инцидента.

По предварительным данным, вертолет ищут в море к западу от острова. На борту находлось от трех до шести человек.

Предположительно, вертолет принадлежал Канаде и исчез в воздушном пространстве Италии примерно в 85 километрах от Кефалонии после взлета с военного фрегата.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции военная активность в мире не прекращается. Недавно российские Су-27 были подняты в небо, чтобы отогнать от границ РФ бельгийский F-16.

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