Вертолет НАТО пропал в Ионическом море
- 29 апреля 2020, 22:01
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Военный вертолет НАТО внезапно исчез с экранов радара у побережья острова Кефалония в Греции. Как пишет турецкая Birlik Gazetesi, сразу же была поднята тревога и начаты поиски. Уже ведется расследование инцидента.
По предварительным данным, вертолет ищут в море к западу от острова. На борту находлось от трех до шести человек.
Предположительно, вертолет принадлежал Канаде и исчез в воздушном пространстве Италии примерно в 85 километрах от Кефалонии после взлета с военного фрегата.
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции военная активность в мире не прекращается. Недавно российские Су-27 были подняты в небо, чтобы отогнать от границ РФ бельгийский F-16.
Войти через социальные сети: