ФРС сохранила ставку на текущем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции центрального банка, по итогам заседания руководства решила сохранить ставку на уровне 0−0,25% годовых. Рынок ожидал именно таких действий регулятора.

В сообщении на сайте сказано, что ФРС обязуется использовать весь набор своих инструментов для поддержки экономики Соединенных Штатов во время пандемии, поддерживая максимальную занятость и стабильности цен.

В ФРС отметили, что продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе. Он создает значительные риски для экономики.

«В свете этих событий Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до ¼ процента. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен», — сказано в сообщении ФРС.

Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. COVID-19 и меры, принятые для защиты общественного здоровья, стали причиной резкого снижения экономической активности и сокращения числа рабочих мест. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен. Сбои в экономической деятельности значительно повлияли на финансовые условия и ослабили поток кредитов домашним хозяйствам и предприятиям в США, отметили в ФРС.

«При определении сроков и размера будущих корректировок в отношении позиции денежно-кредитной политики Комитет будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия относительно его максимальной цели занятости и его симметричной двухпроцентной цели инфляции. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях», — отмечается в сообщении.

Для поддержки потока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям ФРС продолжит приобретать казначейские, агентские жилые и коммерческие ипотечные ценные бумаги в количествах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка. Кроме того, продолжатся крупномасштабные операции по срочным соглашениям РЕПО.

В Соединенных Штатах из-за пандемии коронавирусной инфекции разразился самый настоящий продуктовый кризис. Правительственные меры запаздывают, фермеры режут свиней и сливают молоко в канализацию.