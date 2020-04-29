Причиной поджога леса в Усть-Куте оказалась политическая борьба

В Иркутской области мэр Усть-Кута Александр Душин застал за поджогом леса собственного заместителя Михаила Барса, начальника одного из отделов администрации Михаила Тышкивского и пресс-секретаря Екатерину Анисимову. Троица прибыла на моторной лодке с квадрокоптером и канистрами бензина, но утверждала, будто бы на это задание их послал сам глава города. Однако, похоже, что причина инцидента — политическая борьба. Поджигатели оказались членами ЛДПР, их начальник — из «Единой России». Впереди — выборы, в ход идут любые методы.

Как написал утром 29 апреля Telegram-канал Readovka, мэр услышал шум мотора приближающейся лодки, находясь на собственном участке в лесу. Внезапно звуки смолкли, но градоначальник решил проверить, в чем дело. Среди деревьев он увидел пламя и дым, а затем и спину убегавшего мужчины.

Погоня привела на берег, где стояла лодка МЧС. В ней сидели Барс и полураздетая Анисимова. На берегу стоял Тышкивский, управлявший квадрокоптером. Как ранее написал «Ридус», предварительным итогом стали взаимные обвинения и отправка на место полицейских и сотрудников прокуратуры.

По данным Mash, поджигатели оказались членами ЛДПР, как и действующая глава района — Тамара Климина. Следующие выборы должны пройти 13 сентября, и Душин является ее основным конкурентом, представляя «Единую Россию».

В Иркутской области сейчас сложная ситуация с пожарами и незаконной вырубкой леса, которую зачастую «прикрывают» именно возгораниями. Поэтому история заброса к участку мэра диверсионной группы с канистрами бензина от его главного конкурента за высокое кресло вряд ли выглядит случайной.