Эксперты назвали новые достижения регионов в борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.

Так, в больницах Нижегородской области подготовлено уже более 2,6 тысячи дополнительных коек. А произведенные в Ивановской области защитные костюмы для медиков успешно прошли испытания в лаборатории Росздравнадзора.

В Новгородской области введена система учета въезжающих в регион граждан.

Власти Иркутской области в свою очередь обязали всех стоящих на учете в местных медучреждениях беременных женщин проходить обязательное тестирование на коронавирус.

В Сахалинской области организовано бесплатное тестирование на коронавирус всех представителей так называемых «контактных профессий». Речь идет о врачах, водителях общественного транспорта, продавцах и так далее.

Меж тем в Краснодарском крае полным ходом идет перепрофилирование предприятий. Уже 40 санаториев и отелей региона готовы предоставить свои номера под обсерватор.

В Ленинградской области фармацевтическая компания ООО «НТФФ «Полисан» передала региональным больницам тысячу упаковок противовирусного препарата, который используется для профилактики коронавируса. Кроме того, в области стартовала программа по предоставлению бесплатных путевок в детские лагеря. Этими путевками смогут воспользоваться дети медиков, участвующих в лечении больных COVID-19.

С полным перечнем принимаемых мер можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

За последние сутки в России зарегистрирован 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны.

