Эксперты назвали новые достижения регионов в борьбе с коронавирусом
- 29 апреля 2020, 17:50
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.
Так, в больницах Нижегородской области подготовлено уже более 2,6 тысячи дополнительных коек. А произведенные в Ивановской области защитные костюмы для медиков успешно прошли испытания в лаборатории Росздравнадзора.
В Новгородской области введена система учета въезжающих в регион граждан.
Власти Иркутской области в свою очередь обязали всех стоящих на учете в местных медучреждениях беременных женщин проходить обязательное тестирование на коронавирус.
В Сахалинской области организовано бесплатное тестирование на коронавирус всех представителей так называемых «контактных профессий». Речь идет о врачах, водителях общественного транспорта, продавцах и так далее.
Меж тем в Краснодарском крае полным ходом идет перепрофилирование предприятий. Уже 40 санаториев и отелей региона готовы предоставить свои номера под обсерватор.
В Ленинградской области фармацевтическая компания ООО «НТФФ «Полисан» передала региональным больницам тысячу упаковок противовирусного препарата, который используется для профилактики коронавируса. Кроме того, в области стартовала программа по предоставлению бесплатных путевок в детские лагеря. Этими путевками смогут воспользоваться дети медиков, участвующих в лечении больных COVID-19.
С полным перечнем принимаемых мер можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.
За последние сутки в России зарегистрирован 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны.
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