В СПЧ не поступило ни одной жалобы о нарушении прав в период самоизоляции

С начала введения в России режима самоизоляции в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ не поступило ни одной жалобы о нарушении личных прав и свобод. Об этом сообщила председатель постоянной комиссии СПЧ по миграционной политике Татьяна Мерзлякова в ходе пресс-конференции «Работа СПЧ в период пандемии».

«Такие вопросы не возникают, и это хорошо», — отметила Мерзлякова.



По ее словам, жалобы, поступающие на горячую линию СПЧ, в основном касаются ситуаций, в которых «невозможно решить проблему путем юридической консультации». Речь идет об обращениях со всей России, поэтому к работе с данными жалобами госпожа Мерзлякова подключает региональных уполномоченных по правам человека.

«Много жалоб на нарушения трудовых прав, конечно, очень много и обращений с тем, что не на что жить. Много криков помощи. Разумеется, мы помогаем. Кто-то использует для этого государственные ресурсы, кто-то привлекает бизнесменов, готовых сейчас взять человека на работу», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

Член СПЧ Кирилл Вышинский в свою очередь поблагодарил россиян за понимание необходимости самоизоляции во время распространения в России и мире коронавирусной инфекции.

Сегодня доминирует главное право — право на жизнь и право на здоровье. Я считаю, что огромная кампания, которая называлась „Сидим дома“, сыграла свою роль, и мы тоже приняли в ней посильное участие. Люди сознательно ограничили себя в определенных правах, понимая, что в этой непростой ситуации от их собственного поступка, от их возможностей самоограничиться зависит право на жизнь и на здоровье большого количества людей. Спасибо за это огромное, — сказал Вышинский.

Глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что горячая линия СПЧ по мерам поддержки общества и бизнеса была открыта 31 марта. Она, считает Фадеев, нужна для того, чтобы «дать разъяснения людям по льготам и пособиям».

«Здесь важен голос людей, и мы держим руку на пульсе», — заключил председатель Совета.



За последние сутки в России зарегистрирован 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны.