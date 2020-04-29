«Яндекс» предоставит 25 тысяч бесплатных поездок для НКО
- 29 апреля 2020, 15:11
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Компания «Яндекс» предоставит некоммерческим организациям 25 тысяч бесплатных поездок. Эти поездки НКО смогут использовать для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии коронавируса.
Акция «Яндекса» реализуется в рамках проекта «Помощь рядом». Помощь адресована прежде всего организациям, опекающим пожилых пациентов, страдающих онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также других людей с ослабленным иммунитетом, сообщили в пресс-службе компании.
На данный момент к акции уже присоединились 15 НКО. Это Фонд профилактики рака, курирующий поездки на работу и домой 130 онкологов, фонд «Вера», который занимается помощью хосписам, проект DonorSearch, фонды «Антон тут рядом», «Перспективы», «Новые перспективы» и другие организации, передает ТАСС.
За последние сутки в России зарегистрирован 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны.
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