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«Яндекс» предоставит 25 тысяч бесплатных поездок для НКО

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pixabay.com

pixabay.com

Компания «Яндекс» предоставит некоммерческим организациям 25 тысяч бесплатных поездок. Эти поездки НКО смогут использовать для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии коронавируса.

Акция «Яндекса» реализуется в рамках проекта «Помощь рядом». Помощь адресована прежде всего организациям, опекающим пожилых пациентов, страдающих онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также других людей с ослабленным иммунитетом, сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент к акции уже присоединились 15 НКО. Это Фонд профилактики рака, курирующий поездки на работу и домой 130 онкологов, фонд «Вера», который занимается помощью хосписам, проект DonorSearch, фонды «Антон тут рядом», «Перспективы», «Новые перспективы» и другие организации, передает ТАСС.

За последние сутки в России зарегистрирован 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны.

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