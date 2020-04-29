Актер Егор Бероев пообщается с пенсионерами в режиме онлайн

Актер Егор Бероев, который сыграл главную роль в экранизации романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит», проведет творческий вечер для людей из домов престарелых в рамках проекта «Бабушка.Онлайн».

Встреча с артистом пройдет в формате видео-конференц-связи на площадке Zoom. Пенсионеры смогут задать вопросы актеру, а также рассказать о себе.

Специально для пожилых людей организаторы творческого вечера подготовили подробную видеоинструкцию по установке Zoom на компьютер.

Подобные встречи мы стараемся проводить регулярно, — прокомментировала руководитель департамента развития общественных инициатив Общероссийского народного фронта Елена Мильто. — В прошлый раз у нас была встреча с актером Анатолием Белым. Бабушки активно задавали ему вопросы, читали стихи, а еще они все вместе исполнили несколько песен. Я думаю, что встреча с Егором Бероевым получится такой же веселой. „Бабушка.Онлайн“ — это прекрасная инициатива. Пенсионеры улыбаются, а улыбка, как известно, укрепляет здоровье.

Ранее стало известно, что активисты партии «Новые люди» намерены заняться распространением бесплатных санитайзеров, произведенных компанией Faberlic. Санитайзеры будут распространяться среди пожилых людей, которые сейчас вынуждены находиться в режиме самоизоляции из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Сейчас создаются штабы волонтерской помощи людям в 23 регионах.

Группа ученых из лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна считает, что в России эпидемия коронавируса может пойти на спад 19 августа.