Дистанционное обучение может нанести вред российским школьникам

В результате неподготовленности школьных программ и учителей, отсутствия нормальных программных инструментов, спешки и неразберихи российские дети получают лишние нагрузки и рискуют здоровьем во время дистанционного обучения. Это — одна из главных проблем во время пандемии коронавируса.

«Подросток должен работать в следующем режиме: 40 минут у экрана компьютера, затем — 20 минут перерыва. Ребенок должен походить, посмотреть вдаль, отвлечься. Если сидеть у компьютера непрерывно, можно заработать или усугубить близорукость, возникнет спазм аккомодации — в общем, достаточно серьезные проблемы со зрением», — цитирует газета «Новые Известия» слова заведующей педиатрическим отделением клиники института глазных болезней имени Гельмгольца Людмилы Коголевой.

Врач подчеркнула, что в общей сложности дети не должны проводить у компьютера более шести часов в день. Если постоянно выходить за эти временные рамки, последствия могут быть мало предсказуемыми.

Однако соблюдать такое расписание у большинства российских школьников не получается. Программы для видеоконференций да и сама Сеть работают со сбоями из-за перегрузок, вызванных пресловутой пандемией. Учителей зачастую плохо слышно, в беседу иногда вклиниваются посторонние люди, срывающие уроки. Кроме того, не все педагоги готовы к такому формату проведения занятий. Они не учитывают специфику дистанционного обучения и перегружают детей заданиями. Вместо перемены, как в школе, приходится второпях доделывать упражнения, которые потом надо сфотографировать и отослать на проверку.

«Есть дети, которым категорически запрещено проводить много времени за компьютером в силу обстоятельств, связанных со здоровьем. Но если речь идет о среднестатистическом подростке без каких-либо очевидных противопоказаний, то время за компьютером может варьироваться от двух до шести часов в день. Если же подросток, например, сидит весь день до вечера за компьютером — это может угрожать не только зрению, но и состоянию психики», — приводит издание слова педиатра районной детской поликлиники Ирины Р.

Стоит отметить, что дистанционное обучение тяжким бременем легло и на плечи родителей, которым приходится постоянно помогать детям со сложными компьютерными программами, устранять неполадки оборудования и просто успокаивать своих чад, сильно перегруженных новой реальностью.

Проблемы дистанционного обучения признал недавно министр просвещения России Сергей Кравцов.