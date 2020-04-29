Очередь из «скорых» в Екатеринбурге попала в кадр

Очередь из автомобилей скорой помощи у городской больницы № 24 образовалась накануне в Екатеринбурге. Медицинское учреждение принимает пациентов с подозрением на COVID-19. Снимок, опубликованный на сайте URA.RU, сделал очевидец событий.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией изданию объяснили, что очередь могла возникнуть из-за ограничений в работе одного из корпусов приемного покоя. Больных с COVID-19 сейчас принимают в хирургическом и терапевтическом отделениях одновременно.

«Очередь могла скопиться из-за того, что один из приемных покоев ограничил свою работу. Возможно, часть стоит в очереди на обработку транспорта», — цитирует агентство слова сотрудника оперативного штаба.

На 28 апреля в Свердловской области подтвердились 539 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура недовольна мэром Екатеринбурга в связи с заражениями коронавирусной инфекцией.