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Очередь из «скорых» в Екатеринбурге попала в кадр

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© URA.RU

© URA.RU

Очередь из автомобилей скорой помощи у городской больницы № 24 образовалась накануне в Екатеринбурге. Медицинское учреждение принимает пациентов с подозрением на COVID-19. Снимок, опубликованный на сайте URA.RU, сделал очевидец событий.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией изданию объяснили, что очередь могла возникнуть из-за ограничений в работе одного из корпусов приемного покоя. Больных с COVID-19 сейчас принимают в хирургическом и терапевтическом отделениях одновременно.

«Очередь могла скопиться из-за того, что один из приемных покоев ограничил свою работу. Возможно, часть стоит в очереди на обработку транспорта», — цитирует агентство слова сотрудника оперативного штаба.

На 28 апреля в Свердловской области подтвердились 539 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура недовольна мэром Екатеринбурга в связи с заражениями коронавирусной инфекцией.

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