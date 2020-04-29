Организаторы изменили правила вручения «Оскаров» из-за пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в правила вручения престижной кинопремии «Оскар». Организаторы заявили, что в 2021 году на статуэтку могут претендовать картины, которые демонстрировались только в онлайн-кинотеатрах. Раньше такое было невозможно, однако сбои в кинематографическом хозяйстве не оставляют другого выбора.

Причиной решения Академии кинематографических искусств и наук стало повсеместное закрытие кинотеатров на всей территории Соединенных Штатов, отмечает Reuters.

Ранее для того чтобы претендовать на «Оскар», фильм должен был демонстрироваться в кинотеатре в Лос-Анджелесе в течение как минимум семи дней. Теперь его достаточно показать на потоковой платформе.

Впрочем, удивляться не приходится. Из-за коронавируса уже точно придется изменить формат проведения Каннского кинофестиваля. Об этом заявили его организаторы. Пандемия поменяла многое? в том числе — и в индустрии кино.