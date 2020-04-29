Число погибших от COVID-19 в Москве превысило 500

Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией, стала причиной смерти еще 67 пациентов в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с пандемией. Всего от COVID-19 в столице с начала эпидемии умерли более 500 человек.

«В Москве скончались 67 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — сказано в сообщении оперштаба. Возраст погибших и сопутствующие заболевания вновь не указаны.

Накануне болезнь унесла в столице 44 жизни. Общее число жертв на 29 апреля составляет 546 человек.



Оперативный штаб напомнил, что крайне важно соблюдать режим самоизоляции. В Москве ограничительные меры продлили до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.