Штраф за оскорбление в Сети может составить десять тысяч рублей

От пяти до десяти тысяч рублей придется заплатить за оскорбление оппонента в интернете гражданину России, от 50 до 100 тысяч — чиновнику и от 200 до 700 тысяч — юридическому лицу, если будет принят новый закон, проект которого разработал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Документ пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, но инициативу с некоторыми доработками поддержали в правительстве.

«Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 700 тысяч рублей», — цитирует ТАСС текст законопроекта.

Изменения, которые планируется внести в часть 2 статьи 5.61 КоАП, приравняют оскорбления в Сети к публичным. Пока за обычное оскорбление граждан штрафуют на 1−3 тысячи рублей, юридические лица — на 50−100 тысяч. Законопроект предусматривает ужесточение наказания до 3−5 тысяч рублей для граждан и до 100−200 тысяч рублей для организаций.

По мнению автора, нужно изменить и определение оскорбления. Сейчас это — «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». К этому следует добавить «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала документ, но высказала несколько замечаний. Они касаются определения оскорбления и повышенных штрафов для государственных и муниципальных служащих. Однако Хинштейн собирается внести проект закона в Госдуму в первоначальной редакции после получения официального отзыва от кабинета министров. Он ожидается к концу этой недели.

В Госдуму внесли проект еще одного закона о штрафах. Он касается наказания за отсутствие специального пропуска на автомобиль в период «повышенной готовности».