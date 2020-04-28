Законопроект о штрафе за отсутствие пропуска на автомобиль внесли в Госдуму

Проект закона, предусматривающего наказание за отсутствие специального пропуска на автомобиль во время действия «режима повышенной готовности», внесен в Государственную Думу России. Инициативу проявило Законодательное собрание Нижегородской области. Авторы документа предлагают штрафовать нарушителей на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — сказано в тексте документа, опубликованного в электронной базе данных Госдумы.

При повторном нарушении владельца автомобиля без пропуска оштрафуют сразу на пять тысяч.

Планируется внести новую статью в главу 12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно текста пояснительной записки, принятие такого закона поможет сохранить здоровье людей, снизить ущерб окружающей среде и размеры материальных потерь при возникновении чрезвычайной ситуации. Рассмотрение административных дел следует поручить МВД, считают авторы.

Количество различных штрафов, которые власти вводят на фоне пандемии коронавируса, начинает пугать россиян. Иногда доходит до смешного, которое едва не стало печальным.