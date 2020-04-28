Эксперты назвали страны, извлекшие выгоду из пандемии коронавируса

Опрошенные телеканалом CNBC эксперты назвали Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею теми странами, которым удалось извлечь выгоду из пандемии COVID-19.

Как отмечают эксперты, эти три государства лучше остальных справились со вспышкой коронавируса.

Поскольку распространение инфекции там прекратилось, это помогло им возобновить работу предприятий и заведений, а также смягчить ограничения на передвижение людей, сообщает телеканал.

В результате на фоне возросшего доверия инвесторов произошло укрепление национальных валют: корейской воны, а также австралийского и новозеландского долларов.

По мнению экономистов, этот эффект особенно заметен на фоне других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые все еще не преодолели последствия эпидемии.

Также следует учитывать тот факт, что в Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее коронавирус не затронул большую часть отраслей промышленности. В то же время власти этих трех государств сумели вовремя отреагировать и повысить расходы бюджета для поддержки пострадавших.

Ранее сообщалось, что ООН прогнозирует сокращение 195 млн рабочих мест из-за коронавируса.

Накануне стало известно, что количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3 миллиона человек. На сегодняшний день скончались 215 231 заболевший, выздоровели 944 595.

