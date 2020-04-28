США преодолели рубеж в один миллион зараженных COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

На сайте на момент публикации было указано, что в США число зараженных достигло 1 002 498. От болезни умерли 56 749 пациентов. По этим печальным показателям Соединенные Штаты далеко обогнали все остальные страны мира.

Данные Университета Джонса Хопкинса подтверждает The Washington Post. Газета ведет собственные подсчеты на основании информации федеральных властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.



Специалисты считают официальные показатели существенно заниженными. Однако и по ним на Соединенные Штаты уже приходится примерно третья часть всех случаев заражения на планете, отмечает издание.

Тем временем в Москве указом мэра Собянина продлен период самоизоляции.