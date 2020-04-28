Япония запустила с борта МКС первый спутник Гватемалы

На Земле стало на одну космическую державу больше. 28 апреля из японского модуля Kibo на Международной космической станции (МКС) с помощью дистанционного манипулятора на орбиту был выведен первый в истории гватемальский спутник — Quetzal- 1. За трансляцией на YouTube, которую организовало агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA), с восторгом и трепетом следили в Университете Гватемалы (UVG). Малый космический аппарат в течение шести лет создавали студенты, профессоры и преподаватели этого учебного заведения.

«Вы помните те времена, когда мы еще не были космической нацией?» — написали в Twitter университета после успешного запуска.



На МКС Quetzal- 1 был доставлен 6 марта грузовым кораблем Dragon компании SpaceX. Все это время спутник хранился в японской лаборатории Kibo — самом большом модуле станции. 28 апреля пусковой комплекс J-SSOD выгрузил аппарат на экспериментальную платформу, а роботизированная рука отправила его в свободный полет.



Спустя 30 минут Quetzal-1 развернул антенны и начал передавать сигналы, которые принимает специальная антенна в Университете Гватемалы. По последней информации, связь работает успешно.



Спутник получил свое название в честь красивой птицы кетсаль, обитающей в горных лесах Центральной Америки. Она является символом свободы и гватемальской нации. Считается, что в неволе эти пернатые умирают от разрыва сердца. Кетсаль почитался древними майя и ацтеками, как бог воздуха. Он изображен на государственном гербе Гватемалы, в честь него названа денежная единица страны.



Япония выбрала гватемальский спутник на конкурсе в рамках совместной программы с управлением ООН по вопросам космического пространства UNOOSA. Программа, носящая название KiboCUBE, осуществляет запуски малых космических аппаратов развивающихся стран. На орбиту уже выведены первые спутники Бангладеш, Бутана, Ганы, Кении, Коста-Рики, Непала и Монголии.

