Назван процент российских медиков с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу имеют примерно 20% медработников в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным она уточнила, что это приобретенный иммунитет.

«Это хороший прогностический признак», — цитирует ее газета «Известия».

Попова также отметила, что тестирование на наличие инфекции прошли уже около 3,2 тысячи человек.

Кроме того, она обратила внимание на то, что у 45% заразившихся болезнь протекает бессимптомно, и напомнила, что в начале апреля число бессимптомных носителей коронавируса не превышало 20%.

Глава Роспотребнадзора добавила, что удельный вес тяжелых форм инфекции, а именно пневмоний, снизился с 25% на начало месяца до 20% на сегодняшний день.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в московские клиники для работающих там медиков поставлено около 100 тысяч экспресс-тестов на иммунитет к коронавирусу. Они определяют наличие в крови иммуноглобулинов, показывающих, переболел ли уже пациент коронавирусом. Сам тест занимает примерно 20—30 минут и требует небольшого количества крови из пальца.