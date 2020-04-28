В Москве аннулировали 20 тысяч рабочих пропусков

Около 20 тысяч рабочих пропусков москвичей, у которых обнаружили коронавирус или симптомы ОРВИ, были аннулированы столичными властями.

Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, аннулированы 8 тысяч пропусков, оформленных пациентами с COVID-19, и примерно 12 тысяч пропусков горожан с симптомами ОРВИ.

Оповещения об аннулировании будут направлены по СМС и на электронную почту.

Отмечается при этом, что москвичи с ОРВИ могут посещать врача в случае необходимости, однако для этого им необходимо оформить разовый пропуск для посещения медучреждения. Граждан просят обратить внимание, что факты обращения к врачу будут проверяться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 апреля жители столицы с признаками ОРВИ должны будут соблюдать режим полной самоизоляции, как и пациенты с подтвержденным COVID-19.