Эксперт: введение режима ЧС грозит россиянам массовой безработицей

Введение в РФ режима ЧС в связи с эпидемией коронавируса грозит россиянам массовой безработицей. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» директор АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области» Ильяс Тлеубаев.

Сейчас не та ситуация, чтобы вводить ЧС. Да, людям выплатят компенсации, но это только одна сторона медали. А вторая сторона медали — это остановка предприятий. Со всеми работниками будут разорваны трудовые соглашения. В будущем это означает потерю работы большинством населения. Поскольку после отмены чрезвычайной ситуации 30—40% предприятий не станут перезаключать договоры со своими сотрудниками, ссылаясь на понесенные из-за ЧС убытки. Режим чрезвычайно ситуации — это крайняя мера, которая принимается в случае военных действий или масштабных разрушающих бедствий, — пояснил Тлеубаев.

Ранее профессор ВШЭ политтехнолог Олег Матвейчев отметил в беседе с корреспондентом «Ридуса», что режим чрезвычайной ситуации «не предполагает гибкого подхода»: если он вводится, то сразу на территории всей страны либо отдельно взятого региона.

«Если, скажем, ввести режим ЧС в Подмосковье, то жители каждой деревни этого региона, где и не слышали про коронавирус, должны будут столкнуться с довольно жесткими ограничениями. Это надо кому-то? Действующий в настоящий момент режим самоизоляции граждан позволяет губернаторам субъектов России подходить к борьбе с эпидемией гибко. Если в каком-то населенном пункте нет эпидемической угрозы, то пусть там работают все магазины, учреждения, парикмахерские и так далее. А если угроза присутствует, то в таком случае, разумеется, необходимы ограничения», — сказал Матвейчев.



Также эксперт напомнил, что при режиме ЧС правительство получает право отнимать собственность граждан для нужд государства.

«Допустим, власти получат возможность забирать автомобили, чтобы возить врачей. Люди, которые выступают в пользу ЧС, готовы к такому повороту?» — заключил Матвейчев.

