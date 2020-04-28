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Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

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© EPA/STR / POOL/ТАСС

© EPA/STR / POOL/ТАСС

С 1 июля 2021 года на Украине будет открыт рынок земли.

Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, этот закон украинцы ждали со времени обретения независимости. «Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично», — цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон создаст прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

Согласно документу, до 2024 года землю смогут приобретать только физические лица, а с 2024-го — и юридические. При этом устанавливаются ограничения на количество земли, которое можно приобрести в одни руки. Иностранцы и лица без гражданства лишены права покупать землю, а также доли в компаниях, приобретающих ее.

Закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, был принят Верховной радой 31 марта. Примечательно, что мораторий, действующий более 18 лет, продлевали десять раз.

Зеленский просил депутатов проголосовать за закон, поскольку он необходим для получения помощи от МВФ.

Большинство жителей Украины и ряд фракций выступают против открытия земельного рынка, так как опасаются, что землю скупят олигархи и иностранцы.

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