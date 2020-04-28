Организаторов онлайн-митинга «За жизнь» уличили в накрутке лайков

Организаторов онлайн-митинга «За жизнь», который должен состояться сегодня, уличили в накрутке лайков.

Площадкой для митинга был выбран YouTube-канал «Кампания НЕТ!». В числе главных спикеров — политик Дмитрий Гудков, Лев Шлосберг, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Резник, Юлия Галямина, журналист Алексей Пивоваров, экономист Сергей Гуриев и журналист Илья Азар. Активисты собираются потребовать от властей сосредоточиться на спасении людей и страны во время вызванного распространением коронавирусной инфекции кризиса, а не настаивать на проведении общероссийского голосования по конституционным поправкам.

Если сначала у трансляции было 1400 лайков и один дизлайк, то несколько позже — уже 9200 лайков и ноль дизлайков, утверждают авторы Telegram-канала «Антипропаганда».

Призывы накручивать лайки и подписчиков распространялись в оппозиционных Telegram-чатах. Кроме того, организаторы онлайн-митинга разместили в Сети объявления о покупке трафика, лайков и комментариев для трансляции.

Ранее председатель общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“» Алена Булгакова назвала онлайн-митинг «За жизнь» пиар-акцией.

«Некоторые представители условной оппозиции просто пытаются заработать дополнительную популярность на теме коронавируса. При этом политические деятели во всем мире придерживаются совершенно иной точки зрения, вменяемая оппозиция остановила какую-либо критику, поскольку сейчас все усилия общественно-политических институтов должны быть направлены на нивелирование возможных рисков и патовых ситуаций. Известный журналист, представитель либерального крыла Владимир Познер напомнил, что во времена эпидемий оппозиция и государственная власть должны на время забыть о существующих между ними противоречиях и помогать друг другу», — заявила Булгакова в интервью «Ридусу».