Ученые сказали, как защитить домашних животных от COVID-19

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали информацию, как защитить своих домашних животных во время эпидемии коронавируса. Ученые считают, что до тех пор, пока мы не узнаем больше о том, как коронавирус воздействует на животных, нужно соблюдать специальные меры предосторожности.

Социальное дистанцирование распространяется и на ваших питомцев. Они подвержены риску развития этого заболевания, поэтому лучше всего перестраховаться, — считают эксперты.

Эти рекомендации включают в себя то, что владельцы домашних животных в первую очередь должны отгородить своих питомцев от взаимодействия с чужими людьми и другими животными.

Агентство рекомендует выгуливать собак на поводке не менее чем в 1,8 метра от других людей или животных. Хозяевам котов рекомендовано держать животных в помещении, когда это возможно, чтобы предотвратить их взаимодействие с другими людьми.

Если вы больны COVID-19 или подозреваете, что у вас есть вирус, CDC говорит, что необходимо ограничить контакт с домашними животными. Новые рекомендации появились, когда агентство объявило, что две домашние кошки в США были заражены вирусом после того, как коронавирус выявился у их хозяев.

Избегайте близкого контакта с вашим домашним животным, включая ласку, прижимание, а также совместное использование пищи или постельных принадлежностей. Если вы заражены или подозреваете, что у вас есть вирус, лучше всего попросить другого члена семьи позаботиться о вашем питомце, — говорят эксперты.

Если это невозможно, вы должны носить маску и мыть руки до и после взаимодействия с животным. Следует также избегать собачьих площадок или других общественных мест, где могут собираться животные или люди.

Рутинное тестирование животных не рекомендуется в настоящее время, сказали специалисты CDC, добавив, что Министерство сельского хозяйства США опубликует результаты, если другие животные будут иметь положительный тест на вирус в США.

Даже с учетом новых рекомендаций, отмечает агентство, нет никаких доказательств того, что животные играют определенную роль в распространении вируса в США. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, могут ли различные животные, в том числе домашние, пострадать от перенесенного коронавируса.