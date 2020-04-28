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Еще один экспериментальный препарат от COVID-19 показал хороший результат

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Команда ученых из США рассказала об успешном тестировании экспериментального препарата от коронавируса под названием Leronlimab (леронлимаб).

В ходе небольшого эксперимента препарату удалось снизить вирусную нагрузку в плазме крови и восстановить иммунную систему у 19 пациентов. Результаты впечатляют, считают ученые.

Leronlimab — это ингибитор вирусного проникновения, который ранее применяли для лечения ВИЧ и рака молочной железы. Препарат также привлекал внимание в качестве потенциального лечения коронавируса, в частности для подавления так называемого цитокинового шторма, когда COVID-19 вызвал сбой иммунной системы.

До этого эксперимента ученые проверяли эффективность препарата под названием Remdesivir (ремдесивир), который вводят внутривенно. Он был одним из первых препаратов, предложенных в качестве лечения коронавируса, однако первые эксперименты показали, что он более-менее эффективен лишь на самых ранних стадиях заболевания.

Поэтому поиски эффективного лекарства от коронавируса продолжаются.

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