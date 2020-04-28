Создан быстрый тест для определения сальмонеллеза

Международная команда исследователей сообщила о разработке чувствительного анализа для обнаружения различных серотипов сальмонелл. Этот анализ поможет профилактике сальмонеллеза — заболевания, вызванного бактериями сальмонеллы. Чаще всего выражается в остром пищевом отравлении и способно привести даже к летальному исходу. Ежегодно этот недуг поражает около 1,35 миллиона американцев.

Сальмонеллез крайне опасен для маленьких детей, беременных и пожилых людей. Согласно статистике, именно эти группы населения имеют повышенный риск смерти из-за болезни. В США ежегодно умирает около 420 человек из-за сальмонеллеза.

Во время вспышки болезни скорость и простота проведения теста для выявления конкретных типов бактерий имеют важное значение для дальнейшего лечения.

Сальмонеллы в клиническом или пищевом образце могут присутствовать в очень малых количествах, и поэтому требуются очень чувствительные методы для их обнаружения. Многократная поперечная амплификация (MCDA) — это метод, который может быстро обнаруживать очень небольшие количества ДНК. И, что немаловажно, он прост в использовании, — говорят разработчики.

Исследователи разработали MCDA-анализ для каждого из семи подтипов сальмонеллы. Все эти анализы точно обнаруживают всего лишь десять копий ДНК и могут дать результаты примерно за восемь минут. Важно отметить, что эти анализы не требуют специального оборудования для обнаружения, упрощая любое будущее применение в клинических или промышленных условиях.

Хотя существуют сотни подтипов сальмонелл, авторы выбрали пять наиболее часто встречающихся в Австралии, которые вызывают более 85% сальмонеллезных инфекций в этой стране. Однако по крайней мере два из этих подтипов также являются самыми распространенными во всем мире.

Сальмонеллезом люди чаще всего заражаются через контакт с сырым мясом. Но последние исследования показывают, что опасная бактерия содержится даже в сыре, сделанном из непастеризованного молока.

