Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии

Потенциально наиболее опасными местами в период пандемии коронавирусной инфекции следует считать помещения с плохой вентиляцией. В числе подобных рассадников на одном из первых мест оказались общественные туалеты. Об этом говорит исследование ученых из Университета Уханя, опубликованное 27 апреля изданием Nature.

Передача коронавируса напрямую от человека к человеку во время прямого контакта, чихания или кашля уже очевидна. При этом гораздо менее понятен потенциал воздушного распространения инфекции на расстоянии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что риск ограничен весьма конкретными обстоятельствами, ссылаясь на анализ более 75 тысяч случаев в Китае, во время которых не было зарегистрировано заражения при дыхании или разговоре.

Тем не менее, исследование, проведенное учеными из Уханя, позволяет предположить, что коронавирус потенциально может часами задерживаться в воздухе в людных местах или некоторое время оставаться в помещениях с плохой вентиляцией.

Ученые исследовали образцы воздуха из 30 мест в Ухане, где впервые был зарегистрирован новый вирус. Они брали пробы в больницах и многих других общественных местах города во время вспышки в феврале и марте. Выяснилось, что уровни вирусных частиц в воздухе в большинстве случаев были слишком низкими, практически мизерными для обнаружения. Такая ситуация была отмечена для жилых домов, супермаркетов и рынков.

Внутри больниц воздух оказался довольно чистым в изоляторах и проветриваемых палатах. Однако везде повышенная концентрация частиц вируса отмечалась в туалетах и на входах в здания.

«SARS-CoV-2 в воздух может попадать либо от дыхания пациента, либо от зараженного вирусом аэрозоля из фекалий или мочи пациента», — сказано в исследовании.

Люди выделяют два типа капель, когда они дышат, кашляют или разговаривают. Более крупные оседают и остаются на поверхностях до испарения. Они вызывают заражение в основном через предметы, на которых оказываются. Меньшие из них — те, которые образуют аэрозоли — могут висеть в воздухе часами.

Высокие концентрации возникали также в невентилируемых помещениях, где медицинский персонал снимал свои защитные средства. Это может свидетельствовать о том, что частицы, загрязняющие снаряжение, снова попадали в воздух после снятия масок, перчаток и халатов.

Ученые считают, что если вирус передается в аэрозолях, возможно, частицы могут накапливаться со временем в замкнутых пространствах или передаваться на большие расстояния. Но авторы работы признали, что не пытались установить, возможно ли инфицирование через такой воздух.

Отмечается, что «во время дыхания или разговора может произойти передача аэрозоля SARS-CoV-2, способного воздействовать на людей как вблизи, так и вдали от источника». В качестве меры предосторожности следует избегать скоплений людей, а также носить маски «для снижения риска воздействия вируса». Результаты работы также подчеркивают важность вентиляции и стерилизации поверхностей, которые могут быть потенциальным источником распространения коронавируса.

Недавно ученые выяснили, что коронавирус представляет опасность не только для легких человека, но и для клеток кишечника и носоглотки.