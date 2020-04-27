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В Липецке трех медиков уволили за халатность при лечении больных COVID-19

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© yandex.ru

© yandex.ru

За нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами были уволены два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц, сообщает администрация области.

Эти медики не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с зараженными COVID-19.

Случаи халатности персонала были выявлены в Липецкой городской больнице № 4 «Липецк-Мед», Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице.

Во избежание распространения инфекции в этих медучреждениях были приняты противоэпидемические меры. В частности, в одной из больниц закрыли пульмонологическое и кардиологическое отделения, а в другой — отделение пульмонологии.

«По случаю каждого заноса инфекции проведены служебные расследования», — приводит сообщение РИА Новости. По их результатам были уволены заместитель главного врача по медицинской части и старшая медсестра Липецкой горбольницы № 4 «Липецк-Мед», а также заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы.

В Долгоруковской районной больнице организационные выводы сделают после завершения эпидемиологического расследования.

По данным на вечер 27 апреля, в Липецкой области зарегистрированы 330 случаев заражения COVID-19, 67 человек выздоровели, два пациента умерли.

Накануне, выступая на заседании оперштаба, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что вспышку коронавируса в республике спровоцировали врачи городской больницы № 4 в Улан-Удэ, которые скрывали свои симптомы заболевания и тем самым нарушали условия карантина. В результате из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.

После вспышки коронавируса в городской больнице отправленных на обсерваторию сотрудников заменила команда из более 60 медицинских работников из разных медучреждений города.

Напомним, в России COVID-19 обнаружен у 87 147 жителей, умерли 794 человека, выздоровели 7 346. За последние сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 50 летальных исходов.

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Комментарии (2)

  • Small 0cdebb7f97
    Светлана Пешковавчера, 22:27

    Это же смотря как и что считать. Вот у меня к примеру, в почта банке технический овердрафт по счету(малопонятная байда для обывателя и сотрудников ЦБ). В одних реестрах я прохожу с 0 остатком по счету, потому что при теховердрфте всега ноль показывает, не считает программа, пока не исправят ошибку. По другим реестрам я миллионерша, ибо не считает программа. И сколько таких ошибок?

  • Small 0cdebb7f97
    Светлана Пешковавчера, 22:29

    А банкиры не хотят даже думать о реальной отчетности, настолько привыкли жить с поддельной. Подбивают балансы из года в год как барыги в палатке на рынке, и улыбаются лукаво. https://zen.yandex.ru/media/swetlana_sofia_avrora/sboi-v-rabote-socsetei-messendjerov-vzlomy-akkauntov-i-lichnyh-kabinetov-internetbankinga-vesti-s-polei-kibervoiny-ujasaiut-5c557961a68c1000ad5eb4d4

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