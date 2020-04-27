В Липецке трех медиков уволили за халатность при лечении больных COVID-19

За нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами были уволены два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц, сообщает администрация области.

Эти медики не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с зараженными COVID-19.

Случаи халатности персонала были выявлены в Липецкой городской больнице № 4 «Липецк-Мед», Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице.

Во избежание распространения инфекции в этих медучреждениях были приняты противоэпидемические меры. В частности, в одной из больниц закрыли пульмонологическое и кардиологическое отделения, а в другой — отделение пульмонологии.

«По случаю каждого заноса инфекции проведены служебные расследования», — приводит сообщение РИА Новости. По их результатам были уволены заместитель главного врача по медицинской части и старшая медсестра Липецкой горбольницы № 4 «Липецк-Мед», а также заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы.

В Долгоруковской районной больнице организационные выводы сделают после завершения эпидемиологического расследования.

По данным на вечер 27 апреля, в Липецкой области зарегистрированы 330 случаев заражения COVID-19, 67 человек выздоровели, два пациента умерли.

Накануне, выступая на заседании оперштаба, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что вспышку коронавируса в республике спровоцировали врачи городской больницы № 4 в Улан-Удэ, которые скрывали свои симптомы заболевания и тем самым нарушали условия карантина. В результате из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.



После вспышки коронавируса в городской больнице отправленных на обсерваторию сотрудников заменила команда из более 60 медицинских работников из разных медучреждений города.



Напомним, в России COVID-19 обнаружен у 87 147 жителей, умерли 794 человека, выздоровели 7 346. За последние сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 50 летальных исходов.

