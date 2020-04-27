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Минпромторг может обязать аптеки продавать медицинские маски

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© vk.com

© vk.com

Документ, обязывающий аптеки продавать медицинские или гигиенические маски населению, может в скором времени принять российское правительство. Люди хотят покупать средства защиты не в супермаркетах, а в профильных магазинах, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Россия-24».

Евтухов отметил, что аптечные сети неохотно закупают средства индивидуальной защиты, хотя маски доступны в широком ассортименте. Правительство хочет, чтобы аптеки «все-таки проявляли активность», за что «в большей степени отвечают» региональные власти и местные органы здравоохранения.

«Хотелось бы, чтобы они поработали с представителями аптек и объяснили им, что маски должны быть не только в розничной торговле, но и в аптечных сетях», — заявил Евтухов.

В Минпромторге знают, что отечественные производители подготовили к продаже примерно 138,5 миллионов медицинских и других защитных масок. Еще 105 миллионов поставили в Россию из Китая.

«Есть спрос у населения на то, чтобы купить маску не в торговой сети, а все-таки непосредственно в профильном учреждении», — считает Евтухов.

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ежедневно в стране используется более 12 миллионов защитных масок.

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