За неделю число госпитализированных с пневмонией в Москве выросло на 70%

В столице за неделю на 70% увеличилось число госпитализированных с пневмонией.

Об этом сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, увы, не проходится», — цитирует ее РИА Новости.

Ракова также заявила, что в ближайшие дни планируется увеличить до 28 тысяч число коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом в Москве.

Она уточнила, что в настоящее время на прием таких больных занято более 20 тысяч коек.

По последним данным оперативного штаба, в столице зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Умерли 435 человек, выздоровели 3 524. За сутки число заразившихся выросло на 2 871.



Всего в России COVID-19 обнаружен у 87 147 жителей, умерли 794 человека, выздоровели 7 346. За последние сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 50 летальных исходов.

