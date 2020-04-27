ВОЗ встревожило негативное влияние пандемии на иммунизацию детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста числа не привитых детей во всем мире из-за распространения коронавирусной инфекции. Негативное воздействие пандемии на иммунизацию не может не вызывать беспокойства, заявил 27 апреля во время брифинга в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ежегодно более 116 миллионов детей проходят вакцинацию, и это составляет 86% всех детей в мире. Однако свыше 13 миллионов детей в мире все еще не охвачены вакцинацией. Мы знаем, что из-за заболевания COVID-19 это число вырастет», — цитирует ТАСС слова Гебрейесуса.

Глава ВОЗ отметил, что в связи с пандемией некоторые страны приостановили вакцинацию против полиомиелита, а также сократили или даже ликвидировали службы, которые отвечают за иммунизацию.

Гебрейесус напомнил, что благодаря вакцинации человечество получило возможность предотвращать более двух десятков болезней. Важнейшей задачей сейчас является иммунизация перед началом сезона гриппа в Южном полушарии.

«Если охват вакцинацией снизится, то произойдет больше вспышек болезней, включая опасные для жизни, такие как корь и полиомиелит», — сказал он.

ВОЗ в ближайшие дни планирует опубликовать второй стратегический план борьбы с пандемией коронавируса. Действие прошлой программы охватывало период с февраля по апрель. Организация продолжит помогать странам, которые нуждаются в помощи.

Уже сейчас 105 государств получили несколько миллионов комплектов защитных средств. В 127 стран отправили лабораторные материалы. Фонд солидарности, созданный по инициативе ВОЗ, получает поддержку международного сообщества, и Гебрейесус поблагодарил всех участников сбора денег, откликнувшихся на призыв. Пожертвования поступили от 280 тысяч частных лиц и организаций. Их общий объем составил свыше 200 миллионов долларов.

Однако, отметил глава ВОЗ, пандемия еще «далека от завершения». Растет заболеваемость в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и ряде азиатских государств. Существуют страны, в которых из-за скромных возможностей тестирования отсутствует полная информация о заболевших и умерших.

Что касается ослабления режима самоизоляции в Европе, Гебрейесус призвал к продолжению поиска, тестирования и лечения COVID-19. Необходимо отслеживать контакты заболевших, чтобы продолжить тенденции к снижению количества инфицированных.

Тем временем Россия по общему количеству инфицированных обогнала Китай.