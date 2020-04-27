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Валерий Меладзе оказался злостным неплательщиком штрафов за нарушения ПДД

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

За последний год популярный певец Валерий Меладзе не оплатил четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения.

В общей сложности сумма его задолженности по штрафам составляет 32 тысячи рублей, следует из базы столичных мировых судебных участков.

Меладзе назначали штрафы за несоблюдение предписаний дорожных знаков, неисполнение наказаний и неуплату парковки. При этом певец ни разу не явился в суд на рассмотрение этих дел, хотя его извещали надлежащим образом.

Только в середине июня прошлого года Меладзе был трижды привлечен к административной ответственности за несоблюдение в Москве требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, приводит РИА Новости материалы базы судов. По каждому протоколу певец был оштрафован на 3 тысячи рублей.

Поскольку он не оплатил ни один из этих штрафов, на него составили еще три протокола за неуплату административных штрафов в установленный законом срок. В октябре 2019 года артисту были назначены три таких штрафа на общую сумму 18 тысяч рублей.

В середине апреля нынешнего года на Меладзе был составлен еще один протокол об уклонении от исполнения административного наказания. Как сообщили агентству в пресс-службе суда, на этот раз Меладзе не погасил штраф в размере 5 тысяч рублей за неоплаченное размещение автомобиля на платной столичной парковке. Рассмотрение этого дела назначено на 12 мая.

Как писал ранее «Ридус», в августе 2018 года Валерий Меладзе подтвердил, что обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство этой страны.

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