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В Волгограде при взрыве в автомобиле пострадал человек

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© youtube.com

© youtube.com

На одной из улиц Волгограда в автомобиле сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пострадавший находился в машине, в которой произошел взрыв.

С полученными травмами он доставлен в больницу, уточнил собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает РЕН ТВ, пострадал 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, в машине могла сработать ручная граната. Взрыв прогремел, когда мужчина открыл дверь автомобиля.

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