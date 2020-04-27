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Роспотребнадзор поддерживает идею продления режима самоизоляции до 12 мая

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© Александр Родионов/Ridus.ru

© Александр Родионов/Ridus.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в поддержку предложения по продлению режима ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — приводит ТАСС слова Поповой, сказанные в интервью телеканалу «Россия-24».

Она добавила, что, хотя взрывного роста новых случаев инфицирования в России не наблюдается, снижение тоже пока не зафиксировано. В настоящее время наметилась кривая к увеличению числа заболевших, и чтобы ее преломить, потребуется время.

По словам Поповой, россияне уже пережили два инкубационных периода, примерно 28−30 дней, но для закрепления результата необходим третий.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что после окончания пандемии коронавируса в России наступит «новая нормальность». Это означает, что бизнес и граждане должны будут следовать определенным непривычным правилам.

На данный момент в России COVID-19 официально обнаружен у 87 147 жителей, умерли 794 человека, выздоровели 7 346. За последние сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 50 летальных исходов.

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