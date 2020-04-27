Китайцы отправят свою первую ракету на Марс уже в июле 2020-го

Специалисты из Национального космического управления Китая опубликовали на своем сайте информацию, что уже в июле 2020 года они отправят свою первую ракету на Марс. Несмотря на пандемию, китайские специалисты уверены, что их проект удастся запустить в срок.

Об этом было объявлено на онлайн-конференции, посвященной 50-летию запуска первого китайского спутника. Известно, что миссия получила название «Тяньвэнь», что в переводе означает «Вопросы к небесам».

На логотипе миссии можно увидеть орбиты планет, которые образуют букву С, что указывает на название страны (China), слово cooperation (сотрудничество) и космическую скорость, необходимую для исследования других планет.

Этой миссией мы открываем полеты не только к Марсу, но и к другим планетам. В наших планах Юпитер, Уран, Нептун, а также разные космические объекты в межзвездном пространстве, — говорят руководители миссии.

Однако миссия к Марсу будут первой, и состоится она, предположительно, в июле-августе 2020 года. Тяжелая ракета «Чанчжэн-5» примерно к февралю 2021 года доставит на орбиту Марса спускаемый модуль, в котором будет находиться марсоход, который займется сбором данных и поиском следов жизни.

Ожидается, что весной следующего года ровер уже будет бороздить Красную планету. Пока что других подробностей миссии не разглашается. Как и все современные аппараты, марсоход, а также сам космический зонд будут оснащены камерами с высоким разрешением, которые позволят получить новую информацию о планете.

Руководители китайской миссии поделились, что предположительное место, где будет проводить исследование марсоход, это равнина под названием Утопия. Именно там, вероятно, ровер сможет воспользоваться радаром, спектроскопом, буром и другим оборудованием.