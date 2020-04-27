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Разработаны линзы, следящие за уровнем сахара в крови у диабетиков

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что удалось создать уникальные контактные линзы, которые будут не только корректировать зрение, но и помогать людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови, а также вовремя доставлять лекарства.

Дело в том, что диабетикам крайне важно в определенные часы принимать лекарства, а также постоянно мониторить уровень сахара в крови для сохранения хорошего самочувствия.

В первую очередь линзы были разработаны для лечения глазного заболевания, связанного с диабетом, которое называется диабетическая ретинопатия. Испытав линзы на кроликах, мы обнаружили, что новые линзы работают по обоим параметрам, — говорят разработчики.

«Умные» контактные линзы содержат ультратонкие, гибкие электрические схемы и микросхему микроконтроллера. Они примерно 0,2 мм толщиной, что будет достаточно удобно для носки. Однако такие линзы будут несколько толще, чем стандартные линзы для зрения.

Химические вещества на контактных линзах связываются с глюкозой и вызывают изменение электрического тока, которое пропорционально количеству глюкозы. Электрический ток также используется для растворения золотых мембран, которые герметизируют лекарственные резервуары, вызывая высвобождение дозы препарата.

Одна из самых больших проблем в мониторинге глюкозы с помощью линз заключается в том, что пользователь должен быть крайне аккуратен, чтобы не травмировать глаз и не вызвать осложнений.

Главным преимуществом линз является их возможность безболезненной и легкой доставки лекарств, которые обычно поступают через инъекции в глаз у людей с диабетической ретинопатией. Но линзы могут использовать и обычные пациенты с диабетом для контроля сахара в крови, а также доставки нужных лекарств в случае понижения уровня сахара, отмечают специалисты.

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