Создано приложение для отслеживания людей с коронавирусом

В Австралии набирает популярность мобильное приложение под названием «COVIDSafe» или «coronavirus tracker» («трекер коронавируса»), с помощью которого можно отслеживать перемещение коронавируса.

Местные власти советуют пользоваться трекером, чтобы ускорить возвращение к привычной жизни и отказаться от карантина. Также разработчики утверждают, что приложение скоро будет доступно во всем мире.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант вчера, 26 апреля, заявил, что 1,9 миллиона человек загрузили программу менее чем за 24 часа. В стране, насчитывающей 25 миллионов человек, было выявлено чуть более 6700 случаев заболевания коронавирусом, причем число новых случаев заболевания снизилось до 10—20 в день, несмотря на широкое тестирование.

Как и весь мир, австралийские власти испытывают новое приложение с целью ослабить ограничения на поездки и общественные собрания, введенные с целью остановить распространение вируса. Несмотря на то, что въезд в Австралию для нерезидентов официально закрыт до сентября, некоторые послабления могут начаться раньше.

Для этого власти расширяют темпы и масштабы тестирования, а также внедряют новые системы для контроля распространения коронавируса. Например, появилось приложение «COVIDSafe», которое помогает отслеживать возможные пути перемещения вируса.

Приложение работает с помощью функции Bluetooth, которая отслеживает других пользователей поблизости. Если у пользователя был обнаружен коронавирус, то приложение предупреждает, что рядом с вами потенциально опасный человек.

Также приложение запоминает людей, с которыми вы долгое время находились рядом. Например, это особенно полезно для людей, которым приходится работать даже во время эпидемии.

Если кто-то из вашего близкого окружения заболеет, то вам придет уведомление. Так вы сможете защитить себя и окружающих.



Приложение не является трекером местоположения, и только государственные органы здравоохранения будут использовать эти данные. Это просто поможет нам найти и предупредить всех, кто мог быть подвержен воздействию вируса. Пользователи могут быть защищены раньше, чем проявятся первые симптомы заболевания, — говорят разработчики.

Параллельно с выпуском приложения австралийские власти значительно ускорили тестирование на коронавирус, сделав тесты доступными для всех, кто имеет гриппоподобные симптомы. Некоторые австралийские штаты с нулевыми новыми случаями коронавируса уже объявили об ослаблении ограничений пребывания на дому.

Так, в самом густонаселенном штате страны — Новом Южном Уэльсе — большинство ограничений будет действовать как минимум до середины мая, хотя знаменитый пляж Бондай в Сиднее вновь откроется во вторник для серфинга и плавания.