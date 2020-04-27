Школы и вузы Китая открывают двери после карантина

Десятки тысяч учеников вернулись в школы Шанхая и Пекина в понедельник, 27 апреля. Учеба возобновлена после нескольких месяцев карантина, который позволил сдержать распространение коронавируса по стране.

Шанхайские ученики средней школы, а также студенты полностью возобновили занятия, а в Пекине в студенческие кампусы вернулись только выпускники школ, чтобы подготовиться к важнейшему вступительному экзамену в университет — гаокао.

Несмотря на то, что Китай смог сдержать распространение COVID-19, он все еще находится в состоянии повышенной готовности ко второй возможной волне эпидемии. Поэтому местные власти уделяют особое внимание соблюдению мер профилактики.

Так, все ученики в школах продолжают носить маски даже на занятиях, а в каждом кабинете обязательно находятся антисептики для рук. Также в крупных аудиториях были пересмотрено расположение мебели — теперь между партами соблюдено большее расстояние.

Возле каждой школы находятся палатки с медиками, которые измеряют температуру у учащихся. Усилены меры по уборке в школах.



По всей стране школы, которые были закрыты с января, начали постепенно открываться в апреле, в то время как эпицентр вируса, Ухань, должен вновь открыть свои средние школы 6 мая. Также все ученики уже скачали приложение, которое по определенным параметрам вычисляет общее состояние здоровья человека. Вход в учебное заведение разрешается, если приложение показывает „зеленый код здоровья“, — говорят местные специалисты здравоохранения.

Министерство образования Китая заявило, что некоторые школы в Пекине заранее отрепетировали повторное открытие школ. В некоторых студенческих кофейнях студентам назначаются фиксированные места, расположенные на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Пекин по-прежнему принимает строгие меры для предотвращения новой вспышки болезни, требуя от посетителей города прохождения тестов на коронавирус.

Длительное домашнее обучение добавило давления на студентов выпускного курса, готовящихся к итоговому экзамену гаокао — он похож на российский ЕГЭ, с помощью которого можно поступить в вуз. Из-за чрезвычайной ситуации Китай отложил гаокао на один месяц, чтобы ученики могли спокойно подготовиться.