Назван лучший материал для самодельной маски

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует носить маски в общественных местах. Поскольку респираторы N95 и хирургические маски сейчас в дефиците, специалисты призывают пользоваться самодельными масками, которые можно сделать из подручных средств.

Ученые провели исследование, которое показало, что самодельные маски, хоть и не так эффективны по сравнению с медицинскими, все равно помогают снизить риск заражения коронавирусом.

Тщательно закройте лицо от рта до носа, чтобы предотвратить попадание в него крупных капель, выделяемых при кашле. Если нет под рукой медицинской маски, то можно сделать повязку своими руками, главное — обращайте внимание на чистоту масок. После прихода с улицы обязательно постирайте повязку, — рекомендуют ученые.

В ходе недавнего исследования ученые выяснили, какой материал лучше всего использовать для изготовления самодельной маски.



Оказалось, что комбинация хлопка с натуральным шелком или шифоном может эффективно фильтровать аэрозольные частицы. Считается, что SARS-CoV-2 распространяется главным образом через дыхательные капли, когда инфицированный человек кашляет, чихает, говорит или дышит.

Эти капли могут быть разного размера, но самые маленькие из них, называемые аэрозолями, могут легко проскальзывать через отверстия между определенными волокнами ткани, поэтому многие задаются вопросом, являются ли тканевые маски эффективными.

Чтобы это выяснить, исследователи использовали аэрозольную камеру для получения частиц диаметром от 10 нм до 6 мкм. Вентилятор пропускал аэрозоль через различные образцы ткани со скоростью воздушного потока, соответствующей дыханию человека в состоянии покоя, и команда измеряла количество и размер частиц в воздухе до и после прохождения через ткань.

Один слой плотно сплетенного хлопкового лоскутка в сочетании с двумя слоями шифона отфильтровывает большинство аэрозольных частиц (80—99%). Такая защита по уровню близка к респираторам N95, уточняют ученые.

Замена шифона на натуральный шелк или фланель либо просто использование хлопчатобумажного полотна с ватином дала аналогичные результаты.

Исследователи отмечают, что плотно сотканные ткани, такие как хлопок, могут выступать в качестве механического барьера для частиц, в то время как ткани, которые держат статический заряд, например шифон и натуральный шелк, служат электростатическим барьером.